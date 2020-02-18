: Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Şövalye kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şovalye nasıl yazılır? Şovalye mi, şövalye mi? TDK'ya göre şövalye kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞÖVALYE NASIL YAZILIR? ŞÖVALYE Mİ, ŞOVALYE Mİ?

Şovalye: Yanlış

Şövalye: Doğru

TDK'YA GÖRE ŞÖVALYE NE DEMEK?

şövalye

(şöva'lye), Fransızca chevalier

1. isim, tarih Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş.

2. isim Orta Çağ Avrupası'nda özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı:

"Niğbolu muharebesine birçok Fransız asilleri ile şövalyeler ve Almanlar iştirak etmişlerdir." - Falih Rıfkı Atay

3. isim Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.

4. isim Günümüzde Fransız hükûmetinin verdiği şeref belgesi ve nişanı.

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