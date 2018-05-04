Sosyolog Mesut Yeğen: Hdp'siz Bir İttifak Karşısında Kürtler Kendisini Dışlanmış Hisseder
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Mesut Yeğen, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin ittifak dışı bırakılmasını ve bunun sandığa yansıyacak muhtemel etkisini Euronews Türkçe'ye değerlendirdi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Mesut Yeğen, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin ittifak dışı bırakılmasını ve bunun sandığa yansıyacak muhtemel etkisini Euronews Türkçe'ye değerlendirdi.
Kaynak: Euronews.com