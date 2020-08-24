Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum'daki ünlü işletmede 2 kişi arasındaki maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu.

Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan ünlü işletmede maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı işletmede birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı.

MASKE - MESAFE KURALINA UYMADILAR

Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı'nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum'un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA