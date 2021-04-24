Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kudret Akça, ihanete uğradığını ispatlayarak 40 yıllık eşi iş insanı Rıza Akça'ya 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı. Eşinin otelde iki yabancı kadınla kaldığını belgeleyen Akça, eşinden aylık 200 bin TL nafaka talebinde de bulundu.

Cemiyet hayatı Akça Ailesi'nin boşanma davasıyla sarsıldı. İş adamı Rıza Akça'nın 40 yıllık eşi Kudret Akça, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

İHANETİ BELGELEDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sunarak eşinin konakladığı odada Anna Bukina ve Katsiary Chytaya isimli kadınlarla beraber kaldığını belgeledi.

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

EŞİNİN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARINI DA DOSYAYA EKLETTİ

Kudret Akça, eşinin mesajlarını da dava dosyasına ekletmeyi ihmal etmedi. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığını belirtti. Kudret Akça ayrıca dava dosyasına "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen geleceğiz" şeklindeki mesajları da dava dosyasına ekledi. Akça'nın dava dosyasına başka kadınlarla cinsel içerikli mesajları da belgeleriyle sunuldu.

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

AYLIK 200 BİN TL TEDBİR TAZMİNATI İLE 50 MİLYON TL MADDİ TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin diğer yandan şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine büyük mağduriyet yaşattığı öne süren Kudret Akça, 3 çocuğunun babası Rıza Akça'dan aylık 200 bin TL tedbir nafakası ile 50 milyon TL maddi tazminat talebinde bulundu.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Derya Yanık Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Esra Erol Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 11:24:35. #1.16#

title