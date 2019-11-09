Sosyetik isim Aslı Şen, tesettürlü fotoğraflarına "Araplara benzemişsin" yorumunu yapanlara cevap verdi

09.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:25

Youtuber ve sosyete dünyasında isim yapmış olan Aslı Şen, Umre ziyareti için kutsal toprakların yolunu tuttu. Kutsal ziyaretten tesettürlü fotoğraflarını paylaşan Şen, "Bambaşka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin!" notunu düştü. Çoğunlukla güzel yorumlar alan ünlü isim, gelen bazı olumsuz yorumlara ise cevap vermekten kaçınmadı.

"ARAPLARA BENZEMİŞSİN"

Takipçileri tarafından tesettürlü fotoğraflarına iltifat alan Şen, bir takipçisinin " Allah kabul etsin. Yazın Bebek'te yürüyüş yaparken rahatsız olduğunuz Araplara benzemişsiniz" yorumuna " Evet Arapların yerlere çöp atmasından, deniz kenarına sofralar kurmalarından rahatsız oldum. Kapanmasından veya görüntülerinden değil" sözleriyle cevap verdi.

"NEYSEM O ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM"

Şen bir başka takipçisinin "Bundan sonra makyaj yapmak açık giyinmek yok. Dünya işlerinden eliniz çekmelisiniz ki gittiğinize değsin" yorumuna "Neysem o şekilde devam edeceğim inşallah" ifadeleriyle karşılık verdi.

"BELKİ BİR TAKİPÇİME VESİLE OLURUM"

Umre fotoğraflarını büyük keyifle paylaştığını dile getirenAslı Şen, güzel mesaj atan takipçilerine teşekkür ederek "Bana çok iyi geldi, belki bir takipçime vesile olurum, hatırlatırım ona da benim kadar iyi gelir. Oradayken değil ama döndükten sonra paylaşmaktan çok keyif aldım" dedi.

ASLI ŞEN KİMDİR?

1977 yılının Eylül ayında aslen İstanbul'da dünyaya gelmiş Başak burcudur. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından yurtdışında pazarlama üzerine de eğitim almıştır. Daha sonra İstanbul'a dönmüş ve 1.5 sene kadar bir prodüksiyon firmasında çalışmış ardından 2 sene halkla ilişkiler alanında tecrübe edinmiştir. Evli olduğu dönemdede çalışmış ancak hamileliğin ardından çalışmayı bırakmıştır. Aslı Şen günümüzde ise girişimci, Youtuber ve kozmetikçi olarak iş hayatını sürdürmektedir.