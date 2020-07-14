Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti Sosyetik güzel Eda Taşpınar, şezlong pozuyla yine takipçilerini mest etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı karede Taşpınar, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, leopar desenli mayokisini ile şezlonga çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Sosyetik güzelin paylaşımı kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı. SOLUĞU TATİLDE ALDI Koronavirüs salgını nedeniyle yaz mevsiminin ilk haftalarını evinde geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. HAVANIN TADINI ÇIKARIYOR Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlamıştı. Havlusunu serip, güneşlenen Taşpınar, havanın tadını çıkarmıştı.