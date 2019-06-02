Sosyetik güzel Eda Taşpınar, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları ve farklı damak tadıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri 1 aydır birlikte.

İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Eda Taşpınar, 2016'da İngiltere'de yaşayan Amerikalı ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile aşk yaşamıştı. Birlikte ortak projelere imza atmayı planlayan çiftin ilişkilerinin ömrü kısa sürdü.

KEREM TUNÇERİ İLE BİRLİKTE

Posta'nın haberine göre,3 yıllık aşk orucunu bozan ünlü model, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile flört etmeye başladı. Ortak arkadaşlarının söylediğine göre bir aydır birlikteler.

SIK SIK SEVGİLİSİNİN YANINA GİDİYOR

Kerem Tunçeri sevgilisi Eda Taşpınar'ı görmek için sık sık Yunanistan'ın Mikonos adasına gidiyor.