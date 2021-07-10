Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kim? Sosyetik Gelin konusu, oyuncuları ve Sosyetik Gelin özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sosyetik Gelin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sosyetik Gelin konusu, özeti ve Sosyetik Gelin oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sosyetik Gelin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sosyetik Gelin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sosyetik Gelin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sosyetik Gelin konusu nedir, Sosyetik Gelin oyuncuları kimler ve Sosyetik Gelin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SOSYETİK GELİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sosyetik Gelin, Ayhan Özdemir'ın 2018 yılında yönettiği romantik komedi filmi. Sosyetik Gelin, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler makalesinde çekildi.

Zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin'in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki'nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin'i evliliğe zorlar.

Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin'in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir'in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.

Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege'ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye'e hikayesini anlatır. Asiye de Selin'e zorla Ege'ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O'na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege'de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin'in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.

SOSYETİK GELİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: AYHAN ÖZDEMİR

TÜR: KOMEDİ, ROMANTİK

YAPIM: 2018

OYUNCULAR: GİZEM KARACA, BARIŞ MURAT YAĞCI