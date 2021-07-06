Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor
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Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor

Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun" sloganıyla hem belediye bütçesi hem de bağışçı vatandaşlardan alınan giysi ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun" sloganıyla hem belediye bütçesi hem de bağışçı vatandaşlardan alınan giysi ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Varsak'ta bulunan Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile alınan ve Antalyalı yardımseverlerin bağışladığı giysi ve halı, tekerlekli sandalye, battaniye gibi eşya ayrıştırılıp temizlendikten sonra, vatandaşların kullanabilmesi için hazır hale getiriliyor.

"10 bin adet kıyafet bağışlanıyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli uzmanlarca sosyal incelemesi yapılan ve yardıma uygun görülen vatandaşlar merkeze yönlendirilerek ihtiyacı olan ürünleri teslim alıyor. Sosyal Yardım Merkezi'ne bu yılın Ocak ayından itibaren 10 bin adet kıyafet bağışı yapıldı. Bağış yapmak isteyen veya bağışlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar telefondan Sosyal Yardım Merkeziyle iletişime geçerek hizmetlerden yararlanabiliyor. - ANTALYA

Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor
Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor
Sosyal Yardım Merkezi vatandaşlara destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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