Sosyal yardım alan ailelerin "Başkent Kart"larına ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapıldı
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Sosyal yardım alan ailelerin "Başkent Kart"larına ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapıldı

Sosyal yardım alan ailelerin 'Başkent Kart'larına ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapıldı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 185 bin 465 ailenin "Başkent Kart"larına Kurban Bayramı öncesinde 500 lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 185 bin 465 ailenin "Başkent Kart"larına Kurban Bayramı öncesinde 500 lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda sosyal yardım alan 112 bin 785 ailenin Başkent Kart'ına 45 milyon 114 bin liralık ödeme yapıldığı hatırlatılarak, Kurban Bayramı öncesi de ihtiyaç sahiplerine 100 milyon lirayı aşan ödeme gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımına yer verilen Yavaş, "Bayram öncesinde 100 milyon lira tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185 bin 465 ailemizin Başkent Kartlarına 500 lira ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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