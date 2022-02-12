Sosyal medyayı çalkayan olay! Sevgilisinden hamile kaldı, kısır olan eşine haberi veremiyor

Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit üzerinden ismini açıklamayarak bir paylaşımda bulunan kadın, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 45 yaşındaki adamla 5 yıl önce dünyaevine girdiğini belirten kadın, kocasının evlenmeden önce vasektomi ameliyatı olduğunu ve kısırlık tedavisi gördüğünü söyledi.

"EVLİLİĞİMİZ MUTSUZ GİDİNCE BİR BAŞKASIYLA İLİŞKİYE BAŞLADIM"

Evliliklerinin mutsuz gitmesinin ardından sosyal medya hesabından bir adamla tanıştığını belirten kadın, "Kocamla aramızda sorunlar başlamıştı ve ben sosyal medyadan tanıştığım 30'lu yaşlardaki adamla ilişkiye başladım. İki kez beraber olduk ama korunduk. Hamile kalmayacağımı düşünmüştüm ama yeteri kadar dikkatli davranmamış ki hamile olduğumu öğrendim" dedi.

"NASIL SÖYLEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Bebeği aldırmak istemediğini ifaden eden kadın, "Bulantı ve kusmalarım başladı. Kocam çok kalmadan bunu öğrenir ancak ben ona durumu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcısı kadın, söz konusu olayla ilgili takipçilerinden yardım istedi.