Sosyal medyadan yardım isteyen kıza destek Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sosyal medyadan babası için yardım isteyen kızın isteği yerine getirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sosyal medyadan babası için yardım isteyen kızın isteği yerine getirildi.

İlçeye bağlı Arıklar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Didem Demir'in sosyal medyadan babası Hasan Demir için yaptığı yardım çağrısı Sağlık Bakanlığınca yerine getirildi.

Kronik eklem rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesinden 20 gün önce taburcu edilen baba Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da aileyi evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Doğan, yaptığı açıklamada, Didem Demir'in babası Hasan Demir'in şuan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde romatizmal rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığını dile getirerek, "Evlerini ziyaret ettik. Didem ve kardeşlerinin sorunları ile ilgileniyoruz. Duyarlılık gösteren herkese teşekkürler." dedi.

Kaynak: AA