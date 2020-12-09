Sosyal medyadan paylaştı, Başkan'a kedi evi yaptırdı
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Sosyal medyadan paylaştı, Başkan'a kedi evi yaptırdı

09.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:11

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kedi evi isteyen minik Ahmet'in dileği yerine getirildi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kedi evi isteyen minik Ahmet'in dileği yerine getirildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir çocuğun isteğini hemen yerine getirdi. Sosyal medya üzerinden Ahmet Uysal'ın "Merhaba Başkanım. Ben çok üzülüyorum, mahallemizde bir sürü kedimiz var, mama veriyoruz, besliyoruz. Benim adım Ahmet Uysal. Lütfen onlar için yuva gönderir misin?" paylaşımı üzerine Başkan Esen harekete geçti. Küçük çocuğun kedi evi talebini yanıtsız bırakmayan Başkan Esen, yaptırdığı kedi evini kendi elleri ile küçük Ahmet'e teslim etti.

Ahmet'i mahallesinde ziyaret eden Esen, "Annemlerde var 8 tane kedi, iş yerinde var 6 tane kedi, bende var 2 kedi, 1 tane de köpeğim var. Sen böyle duyarlı olursun da biz sessiz kalır mıyız? Seni mutlu etmek bizi de çok sevindirdi" dedi.

Küçük Ahmet, Başkan Esen ile birlikte kedi evinin yanına mama kapları koyarak mahalledeki kedileri sevdi. Esen, kentteki tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu söyledi.

(Hilmi Çelikel/İHA)

Sosyal medyadan paylaştı, Başkan'a kedi evi yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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