Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti
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Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet D. (43), sosyal medyada yaptığı paylaşımla helallik istedikten sonra kendisini asarak, intihar etti.

Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti
14.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:36

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet D. (43), sosyal medyada yaptığı paylaşımla helallik istedikten sonra kendisini asarak, intihar etti.

Olay, Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Geceyi anne ve babasına ait evde geçiren 3 çocuk babası Mehmet D., iddiaya göre, kabloyla kendisini kaldığı odanın tavanına astı. Odaya giren ve Mehmet D.'yi asılı halde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehmet D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet D.'nin cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından 'Hakkınızı helal edin' yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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