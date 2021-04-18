Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin
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Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin

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Türkiye'de annesinin yoğun bakımda yer bulamadığını söyleyen Gizem Küçükyavuz'un Twitter paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küçükyavuz, Bakan Koca'ya seslerek, "Annemin akciğerlerinde problem var. 2 saattir yoğun bakımda yer bulamıyoruz, annem ölüyor, yardım edin" ifadelerine yer verdi. Paylaşımı sonuç veren Küçükyavuz, annesinin tedaviye alındığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 56 yaşındaki annesi için yoğun bakımda yer bulunamadığını söyleyen Gizem Küçükyavuz sosyal medyadan yardım istedi.

"ANNEM ÖLÜYOR, LÜTFEN YARDIM EDİN"

Küçükyavuz Twitter hesabından, "Akciğerlerinde yaygın tutulum olan 56 yaşındaki annem için yoğun bakım bulamıyoruz. Yalvarıyorum yardım edin sayın bakan 10 saat oldu entübe serviste bekliyor. Yalvarıyorum artık makine ile nefes almak istiyor annem tek ihtiyacı o yoğun bakım bulmama yardım edin lütfen" ve "Ne olur artık saatler bizim için çok önemli annem 16 Nisan'da yattığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde dün gece entübe edildi. 12 saattir yoğun bakım bulamıyoruz, annem ölüyor, lütfen yalvarıyorum yardım edin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin

PAYLAŞIMI BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Çok sayıda kişi Gizem Küçükyavuz'a destek verirken bir başka kullanıcı ise aynı hastanede yaşadığı sıkıntıyı şöyle paylaştı:

"Fsm (Fatih Sultan Mehmet Hastanesi) malesef yoğun… Kayınvalidem orada yoğun bakımda olması gerekirken 'yer yok' diye normal odada bekletildi.. Bir hafta sonra ancak özel hastanede yoğun bakıma nakledildi.. Kasım ayında yaşadık bunu.. O zamanki vahim tablo yine aynı demek ki… Umarım hallolur."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONUÇ VERDİ

Sosyal medya paylaşımı bir süre sonra etkisini gösterdi. Küçükyavuz yeni bir paylaşım yaparak annesine yoğun bakım yatağı bulunduğunu duyurdu. "Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne annem sevk ediliyor. Hepinize destek ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin

ACİL SERVİSLER ALARM VERİYOR

Yoğun bakım uzmanları bir süredir İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte yoğun bakımlarla acil servislerin alarm verdiğini duyuruyor, zorunlu olmadıkça, ertelenebilecek ihtiyaçlar için hastaneye gidilmemesini öneriyorlar, "çok acil olmayan ihtiyaçlar için hastaneye gitmeyi erteleyin" diyor.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak yayınladığı Kovid-19 tablosunda ise yoğun bakım doluluk oranı bir süredir yüzde 68,8'de sabit görünüyor. Uzmanlar, yüzde 70-80 civarındaki doluluk oranını riskli olarak değerlendiriyor.

Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin
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