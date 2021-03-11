Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

Zonguldak'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan maden işçisinin oğlu, emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Baba katili gencin daha önce sosyal medya hesabından "Baba candır, gölgesi yeter" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.