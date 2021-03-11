Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu
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Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

11.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:04

Zonguldak'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan maden işçisinin oğlu, emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Baba katili gencin daha önce sosyal medya hesabından "Baba candır, gölgesi yeter" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri, anne H.K., oğlu E.K. ve G.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan E.K.'nın babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Sosyal medyadan 'Baba candır' paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

DAHA ÖNCE "BABA CANDIR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ

E.K.'nın sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazdığı görüldü.E.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sosyal medyadan 'Baba candır' paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEKOCAN: BU NASIL BİR İŞTİR 2 AYDIR BABALAR OĞULLARINI KESİYOR OĞULLARI BABALARINI ÖLDÜRÜYOR GERÇEKTEN NE OLUYOR BU İNSANLARA ALLAH ŞAŞIRTMASIN
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