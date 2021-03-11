Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu
Zonguldak'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan maden işçisi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan maden işçisinin oğlu, emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Baba katili gencin daha önce sosyal medya hesabından "Baba candır, gölgesi yeter" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı.
EMNİYETTE İTİRAF ETTİ
Olayın ardından polis ekipleri, anne H.K., oğlu E.K. ve G.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan E.K.'nın babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE "BABA CANDIR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ
E.K.'nın sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazdığı görüldü.E.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı