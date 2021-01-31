Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek

31.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:27
Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek

ABD senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği ve sosyal medyada viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri yaratan öğretmen, şimdi artan 'eldiven' talebini karşılamak için Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığını açıkladı.

ABD senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Joe Biden'ın yemin töreninde giydiği ve sosyal medyada viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri yaratan öğretmen, şimdi artan 'eldiven' talebini karşılamak için Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığını açıkladı. Jen Ellis adındaki öğretmen yaptığı açıklamada "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi.

Öğretmen Jen Ellis tarafından senatör Bernie Sanders'a hediye edilen örgü eldivenlerle başkanlık yemin töreninde fotoğraflanan Sanders'ın eldivenli pozu dikkat çekmişti. Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraftaki eldivenler, satış rekoru kırmaya başladı. Bunun üzerine eldivenlerin yaratıcısı öğretmen Jen Ellis, Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığı açıklayarak "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi. Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek örgü bebeği yapan Teksaslı bir kişi, daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan yün bebeği 20 bin 300 dolara sattı. 


Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek
Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa İstifa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyada viral olan Sanders'ın eldivenleri seri üretilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:33:56. #1.15#
title