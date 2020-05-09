Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
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Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti

Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
09.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:43

Yazar Sevda Noyan, katıldığı bir TV programında 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine dair tartışma yaratan yorumlarda bulundu. Yazar Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" dedi. Kanal yönetimi ise konuyla ilgili özür diledi.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan yazar Sevda Noyan, komşularını tehdit etti. 15 Temmuz'da istediklerini yapamadıklarını belirten Noyan, "Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır" diye konuştu.

"15 TEMMUZ KURSAĞIMIZDA KALDI"

Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına katılan Yazar Sevda Noyan, programda oturduğu sitedeki komşularını tehdit etti. "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyen Noyan şunları söyledi:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır."

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt verdi.

"HAİN ZOMBİLER"

Sevda Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şunları söyledi:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum… Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler."

EŞİ FETÖ'NÜN KANALINDA YILLARCA PROGRAM YAPTI

Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan, Samanyolu TV'de Kapılar ve Köprüler isminde program yapıyordu.

ÜLKE TV ÖZÜR DİLEDİ

Ülke TV ise Sevda Noyan ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtildi ve özür dilendi.

Özür metninde şu ifadeler kaydedildi:

"Arafta Sorular Programı'na konuk olan Sevda Noyan'ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Sevda Noyan'ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke TV ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."

Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti

Güncel Manşet

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