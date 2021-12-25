Sosyal medyada takipçi satın alanlar dikkat! Masum gibi görünen bu eylem hapisle sonuçlanabilir

Yazar-Avukat Rıdvan Yıldız, sosyal medya kullanımı hakkında Haberler.com'un Youtube kanalında merak edilenleri yanıtladı. Takipçi satın alma konusuna da değinilen yayında Yıldız, sosyal medya kullanıcıları için önemli bir uyarıda bulundu. İçerikler için beğeni veya takipçi satın almaya başvurulması halinde hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

"SAHTE TAKİPÇİLER İLE HESAPLARINI ŞİŞİRİYORLAR"

Dicle Doğan'ın, "Bazı sosyal medya kullanıcıları takipçilerini arttırabilmek için takipçi satın alma yoluna başvuruyor, takipçi satın alıyorlar. Peki takipçi satın almak bir suç mu?" sorusuna Yıldız şu şekilde yanıt verdi: "Sosyal medyada suç kısmına gelmeden önce şimdi şöyle bir şey var, sosyal medya bir itibar aracı. İnsanlar sosyal medyada takipçi, izlenme gibi, bunların sahteliği üzerinden bir itibar oluşturmaya çalışıyor. Bir şarkıcı çok dinlenmiş gözükmek için sahte tıklama yaptırıyor. Takipçisini çok göstermek için sahte takipçiler ile hesaplarını şişiriyor. Burada şu ayrımı yapmak lazım, kişisel tatmin olarak biri bunu yapıyor ise bu bir cezai sürece girmeyebilir. Çünkü bu birini kandırmıyorsa ya da farklı bir suça neden olmuyorsa, ben takipçim çok görünsün diye kişisel tatmin yapıyorsam bu bir suç kapsamına girmeyebilir; ancak iş ticari noktaya geldiği zaman, ticarette bir rekabet söz konusu. Haksız rekabete uğrayan yani diğer rakiplerine göre yanıltıcı, kendini daha itibarlı gösteren, kendinde olmayan özellikleri sunan ticari davranışlar haksız rekabete giriyor ve bunların hapis ve para cezaları var."

"HAKSİZ REKABET ANLAMINDA SUÇ"

Av. Rıdvan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların bu şekilde sahtelikle itibar devşirmeye çalışması er ya da geç ortaya çıkıyor. Bunu insanlara tavsiye edenler de var. Diyor ki "Takipçin çok görünsün, sana sahte beğenme yapalım. Bu gibi hizmetleri alan kişiler eninde sonunda patlıyorlar ve itibarlarından dahi oluyorlar. Türkiye'de seçimlerde bu konu çok gündem olmuştu, seçimde aday olan başkanın Facebook takipçilerinin sahte olduğu gündemi baya meşgul etmişti. Yani bu şekilde sahte gündemler ya da sahte takipçiler, sahte itibara meyil edip çok daha büyük zarar görenler oluyor. Hukuki noktasında da bu haksız rekabet anlamında bir suç. Ticari anlamda bir kullanımı varsa bu aynı zamanda suç teşkil ediyor."

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