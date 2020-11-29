Sosyal medyada organize olup şehitler için kütüphane açıyorlar
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Sosyal medyada organize olup şehitler için kütüphane açıyorlar

29.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:08
Sosyal medyada organize olup şehitler için kütüphane açıyorlar

Sosyal medyada organize olan bir grup gönüllü, okullarda şehitlerin adını taşıyan kütüphaneler açıyorlar.

Sosyal medyada organize olan bir grup gönüllü, okullarda şehitlerin adını taşıyan kütüphaneler açıyorlar.

Yaklaşık 4 yıl önce şehitlerin adını yaşatmak için sosyal medyada bir araya gelen gönüllü grup, bu zamana kadar Türkiye genelinde 208 şehidin adını taşıyan kütüphaneyi okullara kazandırdı. Gönüllülük esasına dayalı çalışan ve kitap dışında hiçbir bağış kabul etmeyen Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, 23 kütüphanenin daha açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kütüphanesi olmayan köy okullarında kütüphane açılması için çaba gösterdiklerini söyleyen Şehit Kütüphaneleri İç Anadolu Bölge Koordinatörü Sercan Kürklü, "Tamamen gönüllü bir grup ile bu çalışmayı yapıyoruz. Sadece kitap kabul ediyoruz, başka bir şey kabul etmiyoruz. Şehidimizin okuduğu okul öncelikli olmak üzere şehidimizin yaşadığı şehirde Milli Eğitim'den izin aldıktan sonra sosyal medyadan duyurarak kitap istiyoruz. Herkes sosyal medyanın kötü tarafından bahsederken, biz şu anda sosyal medyanın iyi tarafındayız" dedi.

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200'ün üzerinde kütüphane açtıklarını, 8 bine yakın insandan kitap aldıklarını belirten Sercan Kürklü, "Şehit nedir, kimdir, nasıl şehit olmuş diye bir farkındalık oluşturuyoruz. Millet için, bayrak için, vatan için şehit olan birilerinin olduğunun farkındalığını oluşturuyoruz. Kütüphanelerimizin girişlerine şehidimizin özgeçmişini yazıyoruz. Özellikle köy okullarında açmaya başladık, oralara çok ciddi bir kitap akışı oluyor" diye konuştu. - ANKARA

Sosyal medyada organize olup şehitler için kütüphane açıyorlar
Sosyal medyada organize olup şehitler için kütüphane açıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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