Sosyal medyada organize olan gençler, sokak hayvanlarına mama ve yem bıraktı

Sosyal medya sayesinde bir araya gelen İstanbul'un farklı ilçelerinden gençler, Esenyurt Akevler Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarına mama ve yem verdi.

Akevler Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde bir araya gelen gençler, mahallenin belli bölgelerine kartondan yapılan barınaklar kurdu.

Muhtar Süheyla Karademir, farkındalıkları nedeniyle gençlere teşekkür ederek, "Gençlerimiz sokak hayvanları için böyle bir sosyal farkındalık projesi geliştirmişler, gelip bizden de yardımcı olmamızı istediler, kapımızı çaldılar. 'Z kuşağı' diye tabir edilen gençlerimize projeleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençler Taha Polat, Emirhan Yaşar, İsmet Yiğitalp, Cihan Yıldırım, Yusuf Sangi, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularla gelen bağışları sokak hayvanları için mama, barınak almada kullandıklarını kaydetti.

Sosyal medya sayfalarında çok fazla takipçisi olduğunu dile getiren Yusuf Sangi, "Pandemi döneminde çok zor durumda olan sokak hayvanları için bir şeyler yapalım istedik. Hayvanlar çok aç kaldı, çok zarar gördü. Biz de hem paramız boşa gitmesin hem de kazandıklarımızı böyle hayırlı bir işte kullanalım diye düşündük. Bağış topladık. Kendi cebimizden de para koyduk, toplamda 1000 liramız oldu, onunla da mama ve yem aldık." diye konuştu.

Gençler, aldıkları mama ve yemleri sokak hayvanları için belli noktalara bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar