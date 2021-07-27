Sosyal medyada mülteciler "Gitmiyoruz" kampanyası başlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyruklulara su faturalarında 10 kat zam yapacağız" açıklamasının ardından gündem bir anda değişti. Yaşanan gelişmelerin ardından mülteciler, sosyal medya platformu Twitter'da, "Gitmiyoruz" kampanyası başlattı. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Son günlerde Afgan sığınmacıların Türkiye giriş yapması gündemde sıcaklığını korurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Mülteciler konusunda bir kesim Özcan'a destek verirken bir kesim ise Özcan'ı ırkçılık yapmakla suçladı.

"GİTMİYORUZ" KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bu gelişmelerden sonra sosyal medya platformu Twitter'da mülteciler tarafından "Gitmiyoruz" kampanyası başlatıldı. Türkiye gündeminde uzun süre ilk sırada yer alan kampanyaya karşı bir etiket daha açıldı.