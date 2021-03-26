Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Twitter'da lüks bir aracın içerisinde kokain çektiği anlara ait görüntülerinin paylaşıldığı Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada infial yarattı. Gündem olan video sonrasında Ayvatoğlu, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Araçtaki üçüncü kişinin o anları saniye saniye kameraya kaydetmesi ve bu videonun sosyal medyada paylaşılması kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

DAĞ'IN DANIŞMANI OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Ayvatoğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edildi. Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan, Kürşat Ayvatoğlu'nun iddia edildiği gibi Hamza Dağ'ın danışmanı olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin paylaşımlar da yapıldı.

Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? AK Parti 'li Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan açıklamalarda bulundu
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? AK Parti 'li Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan açıklamalarda bulundu
Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Haber Yorumları (13)
ADİL OL: bazı insanlar rezil olmak için çok çaba sarf eder alın size bir örnek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MÜHENDİS TOO: Ben de mühendisim; lüks arabam olsun diye devletim beni okutmadı. Ben devletime her zaman hizmet ettim, ederim, edeceğim. AL BAYRAĞIMIN altı olsun yeter bana. Lüks araba değil, vatan, millet, devlet hakkıdır emeğimin karşılığı. NOKTA. !
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
MUHENDİS: muhendisim. omrum bu ulkenin yararina gecti. su adamin sahip oldugu arabalarin 1 tanesine sahip olamadim , olamam. bu ulkeye verdigim hizmetler haram olsun. ilk firsatta terkedicem bu ulkeyi. bu topraklara cok benim yaptiklarim. emegimi karsiligimi alamiyorsam umurumda degil hicbirsey. neyseki yakinda terkediyorum ulkeyi birdaha donmemek uzere. sonra yana yana muhendis ararsiniz , aglarsiniz bizim niye yok diye. giderim almana ingilizce fransiza amerikaliya calisirim. adamlar hak biliyor hak
Cevap Yaz 19 54 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:30:38. #1.14#
title