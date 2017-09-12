Sürmene'de Yaylanın Ortasına Dikilen 9 Katlı Binanın Sahibi Konuştu: Doğayı Düşünerek Yaptık

Trabzon Sürmene'de ormanın ortasında yükselen 9 katlı bina ile ilgili tartışmalara bina sahibinden cevap geldi.

O BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde yer alan, bahse konu binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman, kalabalık bir aileye sahip olduklarını, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını söyledi.

"BÖYLE OLMASAYDI 18 AYRI EV YAPMAMIZ GEREKECEKTİ"

Akduman, "Biz kalabalık bir aileyiz, vakti zamanında bu binayı inşa ederken biz de doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Bizde düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir, hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

CHP'li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi'nde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.