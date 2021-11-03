SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR - Haberler
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SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişiyi, 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişiyi, 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ' Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, sosyal medya platformu üzerinden 43 kişiyi toplam 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi belirlendi. Yapılan operasyonda Tuncay Köse ile Zekeriya Tamer yakalandı. İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Köse ile Tamer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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