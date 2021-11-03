SOSYAL MEDYADA 43 KİŞİYİ 480 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişiyi, 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ' Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, sosyal medya platformu üzerinden 43 kişiyi toplam 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 kişi belirlendi. Yapılan operasyonda Tuncay Köse ile Zekeriya Tamer yakalandı. İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Köse ile Tamer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.