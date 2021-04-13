Sosyal medyada "#12 Nisan" etiketiyle paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı
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Sosyal medyada "#12 Nisan" etiketiyle paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Sosyal medyada '#12 Nisan' etiketiyle paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul'da sosyal medyada, "12 Nisan" etiketiyle kadınlar aleyhine olumsuz paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

İstanbul'da sosyal medyada, "12 Nisan" etiketiyle kadınlar aleyhine olumsuz paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 12 Nisan etiketiyle olumsuz paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, paylaşımda bulunan 2 şüpheli tespit edildi.

Diğer şüpheli Kovid-19 karantinasından çıktı

Sarıyer'de ikamet ettiği belirlenen yaşı küçük G. H. gözaltına alındı. Diğer şüpheli hakkında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamadı.

"Şaka amaçlı paylaşım yaptığını" iddia eden G. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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