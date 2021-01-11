Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu

11.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:50
Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler, çevrim dışı kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler, çevrim dışı kaldı.

BBC'de yer alan haberde Amazon'un Parler'e sağladığı web sunucu hizmetini kesmesinin ardından platformun çevrim dışı olduğu belirtildi.

Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze platformun mümkün olduğunca çabuk yeniden çevrim içi olacağını belirterek, fakat bunun bir haftayı bulabileceğini kaydetti.

Parler'e Apple ve Google'dan ambargo

Apple ve Google, ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uygulamıştı.

Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

Amazon ise Parler'in şirket kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle web sunucu hizmetinden men edileceğini duyurmuştu.

ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ajda Pekkan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medya uygulaması Parler çevrim dışı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:17:53. #1.14#
title