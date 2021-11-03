Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor - Haberler
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Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Geçtiğimiz haftalarda sosyal Medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 Ekim'de 6 saat süren bir erişim sorunu yaşamıştı. Şimdi de Instagram'da saat 20.50 sularından itibaren DM'lere erişilemiyor.

4 Ekim'de sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erşim sağlayamamıştı. 6 saat süren kesinti gece saatlerinde tekrar normale dönmüştü.

DM'LERDE SORUN YAŞANIYOR

Şimdi de Facebook'a bağlı olan Instagram'da saat 20.50 sularında sorun yaşandı. DM'lere ulaşamayan kullanıcılar sorunun nedenini merak etti. Konuyla ilgili şirketten resmi açıklama gelmese de downdetector'de yer alan bilgi doğrultusunda Instagram'da sorun olduğu görülüyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

TEKRAR DENEYİN UYARISI

Instagram'da mesaj kutusuna erişmek isteyen kullanıcılar, "Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu. Tekrar dene" uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

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