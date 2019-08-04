Sosyal medya, Kaz Dağları'nda ağaçlar kesilirken kaçışan ceylanları konuşuyor

Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban Mevkii'nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç kesiminden kaçışan ceylanlar görüntülendi.

BAZI CANLI TÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kaz Dağları, dünyanın oksijen kalitesi açısından en önemli habitatlarından biri. Uluslararası altın tekeli Alamos Gold'un ve taşeron şirketi Doğu Biga Madencilik maden çalışmaları sürdürüyor.

Bu çalışma sonucunda endemik bitki türleri ile nadir görülen bazı canlı türlerinin yok olma tehlikesi ile de karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

TEPKİLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Ağaç kesimi, Çanakkale halkının tüm tepkisine rağmen devam ederken, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin savunduğu maden çalışması Kazdağları ekosisteminden yararlanan, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ölüm-kalım mücadelesine döndü.

CEYLANLARIN YAŞAMA TELAŞI

Kaz Dağları içinde sayısının giderek azaldığı ifade edilen iki ceylan, kesim alanı civarında, Çanakkale-Çan karayolu üzerinde görüntülendi. O anları, 8'inci gününde de devam eden 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek olmak için bölgeye giden Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grubu Başkanvekili Avukat Güneş Pehlivan görüntüledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız" ifadelerini kullandı.