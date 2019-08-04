Sosyal medya, Kaz Dağları'nda ağaçlar kesilirken kaçışan ceylanları konuşuyor
Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç kesiminden kaçışan ceylanlar, sosyal medyada paylaşılıyor.
Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban Mevkii'nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç kesiminden kaçışan ceylanlar görüntülendi.
BAZI CANLI TÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Kaz Dağları, dünyanın oksijen kalitesi açısından en önemli habitatlarından biri. Uluslararası altın tekeli Alamos Gold'un ve taşeron şirketi Doğu Biga Madencilik maden çalışmaları sürdürüyor.
Bu çalışma sonucunda endemik bitki türleri ile nadir görülen bazı canlı türlerinin yok olma tehlikesi ile de karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
TEPKİLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR
Ağaç kesimi, Çanakkale halkının tüm tepkisine rağmen devam ederken, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin savunduğu maden çalışması Kazdağları ekosisteminden yararlanan, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ölüm-kalım mücadelesine döndü.
CEYLANLARIN YAŞAMA TELAŞI
Kaz Dağları içinde sayısının giderek azaldığı ifade edilen iki ceylan, kesim alanı civarında, Çanakkale-Çan karayolu üzerinde görüntülendi. O anları, 8'inci gününde de devam eden 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne destek olmak için bölgeye giden Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grubu Başkanvekili Avukat Güneş Pehlivan görüntüledi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız" ifadelerini kullandı.
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memlekette satmaDIK yer bırakmadılar yabancı şşirketlere peşkeş cekiyorlar heryeri sorumlusu olandan allah colugundan cocugundan torunundan cıkarsın yarabbimCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENDE ÜZÜLÜYORUM AĞAÇLARIN KESİLMESİNE FAKAT İLERDE SUSUZ KALDIKLARINDA HER ŞEYİ YAPAR İNSAN OĞLUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Provakisyondan bask bildiginiz sey yok. Baska ormanlikmi yok. Kactiysa kacti.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Devlet ne kadar insanlarıni önemsiyorsa bence bi o kadar da hayvanları düşünmesi lazım...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insanlari dusundugu gibi hayvanları da dusunuyor haberdeki resimde örneği1 Yayından Kaldır
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RABBIM BUNU YAPANLARA AKIL FİKİR İHSAN EYLESİN KENDİ YAŞAM ALANLARIMIZI BIRAKTIK SÜREKLİ DOĞAYA HAYVANLARA MÜDAHALE EDİLİYOR. YAŞAMYA HAKKI YOKMU BU HAYVANLARIN RABBIM TEK TEK HESABINI SORACAK BUNLARI YAPANLARDAN HEM BU DÜNYADA HEM AHİRET GÜNÜ VİCDANLARIMIZA NE OLDU MERHAMET DUYGULARIMIZA NE OLDU İNSAN DÜŞENE BİR TEKMEDE BEN VURURUM DİYOR ARTIK GÜN GEÇTİKÇE KENDİ ELİMİZLE DÜNYAMIZI YAŞANMAZ HALE GETİRİYORUZ FARKINDA DEĞİLİZ EY İNSANOĞLU.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Almanya bizi kıskanıyor 2023 de madenleri biz cikaracaz durmak yok yola devamCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Şu ağaç kesmekten vazgeçin be kardeşim!Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Ama yol yaptık bakın ceylanlar nasıl da duble yolu kullaniyorCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Elleriniz kırılsın inşallah.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır