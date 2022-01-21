Sosyal medya Kadıköy'de kaydedilen bu görüntüleri konuşuyor! Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti - Haberler
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Sosyal medya Kadıköy'de kaydedilen bu görüntüleri konuşuyor! Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul Kadıköy'deki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada gündeme oturdu. Yaşlı çiftin, kar altında ağlayarak kira yardımı talep etmesi, izleyenleri kahretti.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı etkisini sürdürürken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu. Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı karı ve kocanın soğuk havada yardım talebinde bulunduğu görüldü.

"KİRAMIZA YARDIM EDER MİSİNİZ?"

Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar da balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.

TANIYANLARIN HABER VERMESİ İSTENDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haber

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