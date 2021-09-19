Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Sağlık

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu Doğal antibiyotik olan sarımsak korona virüs sürecinde en çok tüketilen besinler arasında yer aldı.

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

GAZİANTEP - Doğal antibiyotik olan sarımsak korona virüs sürecinde en çok tüketilen besinler arasında yer aldı. Organik ürünlerle virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyeneler sarımsak turşusuna rağbet gösteriyor.

Organik Ürün Pazarı Esnafı Metin Özsefil, sarımsak turşusunun nasıl kurulduğu, kurulurken nelere dikkat edilmesi gerekildiğini ve ne kadar sürede tüketilmesi gerekildiğini anlattı.

Sarımsakta hasadın başlamasıyla özenle seçilen iri diş sarımsakların turşu için hazırlandığını belriten Özsefil, "Sarımsak 4. ayda çıktığı zaman tek tek ayıklıyor çalışan bayan elamanlarımız. İrili ufaklı seçildikten sonra sirkeye basarlar, yüzde 5 oranında koruyucu olsun diye tuz koyarlar. 15 gün sonrada bu hale gelir, sarımtırak bir görüntü alır ve lezzetini alır, tam olmuş olur. Bir kilogram sirkeye 250 gram su koyuyorlar 15 gün içinde turşuya dönüyor. Yemeklerde kullanılıyor, suyu içilir ya da olduğu halde yiyebiliriz" dedi.

Evde 75 lira gibi bir bütçeyle turşunun rahatlıkla hazırlana bileceğini ifade eden Metin Özsefil, kurulan sarımsak turşusunun 8 ay içinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sosyal medyanın en faydalı paylaşımı"

Sarımsak turşusunun unutulmaya yüz tutmuş bir ürün olduğunu kaydeden Özsefil, "Unutulmuş bir üründü, son iki yıldır virüs olduğu için herkes buna yöneldi. Sosyal medyanın da en faydalı paylaşımlarından bir tanesi, unutulmuş bir lezzeti yeniden hatırlanmasında sosyal medyanın çok faydası oldu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Arda Turan Domagoj Vida
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:16:06. #1.11#