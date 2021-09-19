Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

GAZİANTEP - Doğal antibiyotik olan sarımsak korona virüs sürecinde en çok tüketilen besinler arasında yer aldı. Organik ürünlerle virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyeneler sarımsak turşusuna rağbet gösteriyor.

Organik Ürün Pazarı Esnafı Metin Özsefil, sarımsak turşusunun nasıl kurulduğu, kurulurken nelere dikkat edilmesi gerekildiğini ve ne kadar sürede tüketilmesi gerekildiğini anlattı.

Sarımsakta hasadın başlamasıyla özenle seçilen iri diş sarımsakların turşu için hazırlandığını belriten Özsefil, "Sarımsak 4. ayda çıktığı zaman tek tek ayıklıyor çalışan bayan elamanlarımız. İrili ufaklı seçildikten sonra sirkeye basarlar, yüzde 5 oranında koruyucu olsun diye tuz koyarlar. 15 gün sonrada bu hale gelir, sarımtırak bir görüntü alır ve lezzetini alır, tam olmuş olur. Bir kilogram sirkeye 250 gram su koyuyorlar 15 gün içinde turşuya dönüyor. Yemeklerde kullanılıyor, suyu içilir ya da olduğu halde yiyebiliriz" dedi.

Evde 75 lira gibi bir bütçeyle turşunun rahatlıkla hazırlana bileceğini ifade eden Metin Özsefil, kurulan sarımsak turşusunun 8 ay içinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sosyal medyanın en faydalı paylaşımı"

Sarımsak turşusunun unutulmaya yüz tutmuş bir ürün olduğunu kaydeden Özsefil, "Unutulmuş bir üründü, son iki yıldır virüs olduğu için herkes buna yöneldi. Sosyal medyanın da en faydalı paylaşımlarından bir tanesi, unutulmuş bir lezzeti yeniden hatırlanmasında sosyal medyanın çok faydası oldu" ifadelerini kullandı.