Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı
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Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı

07.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:21

Son olarak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde görünen ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkı hazırlıklarına başladı. Ersay Üner'den aldığı yeni şarkıyı dinlerken video paylaşan Hadise'nin makyajsız halini paylaştı.

Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık olan Hadise'nin makyajsız halini paylaştı. Bu kez doğallıktan yana bir video yayınlanan Hadise paylaşımını siyah beyaz yapmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

MAKYAJSIZ VE DOĞAL

Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu. Videoyu sessiz yayınlayan Hadise, yeni şarkısını gizledi.

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise 2020 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Bu paylaşım çiftin fanlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı. Hadise'nin paylaşımını Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden yaptığı iddia edildi. Birbirlerine bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü çift henüz bir açıklama yapmadı.

Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı
Haber Yorumları (1)
..: onca estetikten sonra ne doğallığı ya:)
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