Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var
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Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

10.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:18

Eşi Gönül Şahan ile çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Emrah Şahan ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Emrah Şahan, 'Şahangiller'in ortaya çıkış hikayesini ve eşiyle olan ilişkisinin sosyal medyaya nasıl yansıdığını anlattı.

Sosyal medyada takipçilerin yüzünü güldüren "Şahangiller" hesabının içerik üreticilerinden Emrah Şahan, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Şahan hem kendi, hem de videolarda kendisine eşlik eden eşi Gönül Şahan hakkında merak edilen sorulara samimi cevaplar verdi.

  • Mühendislikten fenomenliğe geçiş süreci nasıl oldu?
  • Yayınladıkları videolar kurgu mu, yoksa gerçekten yaşadıkları şeyler mi?
  • İçerikleri nasıl üretiyorlar, ilham kaynakları neler?
  • Şahan ve Gönül çifti nasıl tanıştı?
  • Ev hayatlarının göz önünde olması ilişkilerini olumsuz etkiliyor mu?
  • Bundan sonraki projeleri neler?

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Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var
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