: Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak

25.02.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:26

Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna konuk oyuncu dahil oldu. Ömer Başdoğan sosyal medyada çektiği skeçlerde Nalet Bebe ismiyle tanınıyor.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNDE BAŞROL OYNADI

Sosyal medyada çektiği kısa videolarla tanınan Nalet Bebe (Ömer Başdoğan), kısa süre Şahane Hayaller isimli sinema filminde başrolü üstlenmişti. 90.964 kişi tarafından izlenen film 1 milyon 634 bin TL hasılat elde etmişti.

İBRAHİM BÜYÜKAK DA KONUK OLACAK

Dizinin yeni bölümüne ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın da konuk olacağı daha önce açıklanmıştı.

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