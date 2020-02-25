Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
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Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak

Sosyal medyada Nalet Bebe olarak bilinen fenomen Ömer Başdoğan, TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlara konuk oyuncu olarak dahil oldu.

25.02.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:26
Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak

Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, TRT 1'in sevilen dizisi 'ın kadrosuna konuk oyuncu dahil oldu. Ömer Başdoğan sosyal medyada çektiği skeçlerde Nalet Bebe ismiyle tanınıyor.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNDE BAŞROL OYNADI

Sosyal medyada çektiği kısa videolarla tanınan Nalet Bebe (Ömer Başdoğan), kısa süre Şahane Hayaller isimli sinema filminde başrolü üstlenmişti. 90.964 kişi tarafından izlenen film 1 milyon 634 bin TL hasılat elde etmişti.

İBRAHİM BÜYÜKAK DA KONUK OLACAK

Dizinin yeni bölümüne ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın da konuk olacağı daha önce açıklanmıştı.


Haber Videosu

: Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
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