Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
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Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

23.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:36

Yasa dışı yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna el konularak gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Meriç İzgi hakkında "zincirleme olarak kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Meriç İzgi'nin izinsiz olarak beslediği "Makak" cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin "kaçakçılık" suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İŞTİRAK HALİNDE SUÇ İŞLENDİ

İddianamede, CİTES (Nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında kalan 'Yırtıcı hayvan' statüsüne giren bu hayvanın Satış belgesiyle satışının yapıldığı ve hobi amaçlı bulundurulması yasak türlerden olduğu anlatıldı. Her ne kadar şüpheli Meriç İzgi, arkadaşı Elif T'nin adresindeki maymunun kendisine ait olmadığını iddia etse de Elif'in İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi. İddianame, kabul edilirse şüpheli Meriç İzgi ve Elif T. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:42:25. #1.15#
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