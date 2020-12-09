Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı
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Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı

09.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:15
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN Şişli, Nişantaşı'nda işyerinde alışveriş yapan sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın çantası çalındı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN Şişli, Nişantaşı'nda işyerinde alışveriş yapan sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın çantası çalındı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nişantaşı'nda bir mağazada dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mağazada alışveriş yapan sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, bir ürüne bakarken çantası çalındı. Çantasının çalındığını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Kakız, "Nişantaşı'nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı" dedi. İş yerinin güvenlik kameralarının incelenmesi ile hırsızın eşkali belirlendi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin masanın üzerindeki çantayı alması ve kendi çanları ile gizleyerek mağazadan çıktığı görülüyor.


Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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