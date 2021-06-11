Sosyal medya devlerine siber saldırı! 26 milyondan fazla kullanıcının hesap bilgileri çalındı
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Sosyal medya devlerine siber saldırı! 26 milyondan fazla kullanıcının hesap bilgileri çalındı

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Dünya genelinde sosyal medya ve teknoloji devlerinin internet sitelerine gerçekleştirilen siber saldırıda 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı. Kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarlarını hedef aldığı öğrenildi. Kullanıcı hesapları hedef alınan firmalar arasında Instagram, Facebook, Apple, Netflix ve Twitter da bulunuyor.

Amazon, Apple ve Facebook gibi platformların da dahil olduğu sosyal medya ve teknoloji devlerinin siteleri hackerların hedefi oldu.

26 MİLYONDAN FAZLA KULLANICININ HESAP BİLGİLERİ ÇALINDI

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı.

1.2 TERABAYTLIK VERİ TABANI BULUNUYOR

Olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veri tabanının bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.

Sosyal medya devlerine siber saldırı! 26 milyondan fazla kullanıcının hesap bilgileri çalındı
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