Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti
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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti

05.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:07

Denizli'de korona geçiren kişilerin ultraviyole ışınları altında tırnak diplerinde görülen parlaklık, görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan videoda, korona geçirmeyen vatandaşların ise ışınların altında tırnaklarında ekstra bir değişiklik olmadığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Denizli'de 350 kişinin çalıştığı bir tekstil firması, koronavirüs geçiren 110 personeli üzerinde ultraviyole ışın altında tırnaklarda parlama olduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Videoda korona geçiren ve geçirmeyen çalışanlar, sırasıyla ellerini ultraviyole ışığının altına koyuyor. Burada daha önce korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekiyor. Gördüklerine şaşıran sosyal medya kullanıcıları ise bu gizemli durumun araştırılmasını ve sebebini öğrenmek istediklerini ifade etti.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 11:07:24. #1.14#
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