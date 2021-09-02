Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Binlerce Afgan ülkeden çıkmak için yollara düştü
Kabil Havalimanı'nda tahliyelerin bitmesinin ardından binlerce Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Afganların zor şartlar altında komşu ülkelere geçmeye çalıştığı görüldü.
Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tek çıkış yolu Kabil Havalimanı idi. Geçtiğimiz günlerde ABD askerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından Taliban havaalanında da kontrolü sağladı.
ZOR ŞARTLAR ALTINDA YOLCULUK EDİYORLAR
Tahliyelerin bitiminin ardından ise binlerce Afgan yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara düştü. Sosyal medyada dolaşan videolarda, komşu ülkelere doğru çıkan Afganların zor şartlar altında yolculuk ettiği görülüyor.
Milliyet'in haberine göre Pakistan üzerinden İran'a oradan da başka ülkelere gitmek isteyen binlerce kişi ülkeden kaçışın boyutlarını gözler önüne seriyor.