: Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

19.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:45

Dün Fethi Çağıl isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen video sosyal medya gündemine oturdu. Videoda bir kullanıcı ile beş ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ın ettiği sohbet anları yer aldı. Okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan, videoda kullandığı ifadeler ve kendinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerini paylaştığı Atakan'ı "Dahi Çocuk" olarak nitelendirdi.

"5 AYDA 250 KİTAP OKUMUŞ"

Görüntülerin ülke gündemine oturmasını sağlayan Fethi Çağıl isimli kullanıcı o anları, "10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... " ifadeleriyle paylaştı.

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