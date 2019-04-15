Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Gaziantep'te

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Gaziantep'e ulaştı.



Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan çıkan tren, Ankara, Kayseri, Sivas ve Malatya'nın ardından Gaziantep'teki Başpınar Gar Şefliği'ne geldi.

Trendeki heyet, çiçeklerle ve bando eşliğinde karşılandı.

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, buradaki törende, geçen yıl sosyal kooperatifçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini, trenin bu kapsamda seferlere başladığını söyledi.

Vali Davut Gül de projeyle özellikle kadınların üretime katılmasının, toplumda farkındalık oluşturularak üretimle ilgili gündem yaratılması ve konuşulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tren, seferlerine Hatay ve Adana ile devam edecek.

Kaynak: AA