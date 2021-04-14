Sosyal hizmet uzmanları yurt dışı deneyimlerini paylaştı
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Sosyal hizmet uzmanları yurt dışı deneyimlerini paylaştı

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Sosyal hizmet uzmanları yurt dışı deneyimlerini paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün etkinlikler dizisi, farklı konu ve konuşmacılarla devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün etkinlikler dizisi, farklı konu ve konuşmacılarla devam ediyor.

Bu kapsamda "Yurt Dışında Sosyal Hizmet" başlıklı online (çevrim içi) konferans, konuşmacıların paylaşımları ve öğrencilerin sorularıyla interaktif olarak gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Bölümünden Arş. Gör. Dr. Deniz Yüksel'in moderatörlüğünde yapılan on-line konferansa; Sosyal Hizmet Uzmanları Hacı Bayram ve Okan Özdemir konuk konuşmacılar olarak katıldı.

Almanya'da madde bağımlısı gençlere hizmet veren bir kurumun yöneticiliğini üstlenen Hacı Bayram ve göç alanı ile ilgili Kanada'da görev yapan Okan Özdemir; programda toplumsal açıdan insanların refahını ve rollerini korumak adına bireyleri, aileyi ve tüm toplumu kapsayan bir disiplin olan sosyal hizmetin önemini dile getirdiler. Sosyal hizmetin; insanların sağlıklı, mutlu ve yaşamdan haz alınan bir hayat sürdürebilmeleri bakımından kritik bir rol üstlendiğini belirten konuk konuşmacılar, gerek kamuda gerekse de sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler vasıtasıyla yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinde bu disiplinde eğitim almış kalifiye ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Yurt dışında görev aldıkları projeler ve yaşadıkları deneyimlerden de bahseden konuk uzmanlar Hacı Bayram ve Okan Özdemir, davet için ilgililere şükranlarını ilettiler.

Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ercümend Ersanlı, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kökdener ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan'ın katılımları ve öğrencilerin sorularıyla zenginleşen etkinliğin, farklı ülke örnekleriyle gelecek dönemlerde de yapılması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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