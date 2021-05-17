Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu yıl 16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası'nın açılışı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti ile yapıldı.

Başkan Yılmaz ve kurumun üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gitti. Yılmaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Başkan Yılmaz, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2006 yılında gerçekleştirilen dünya sosyal güvenlik tarihinin en büyük ve önemli reformlarından biri olan sosyal güvenli reformu sonrasında kutlamaya başladığımız 'Sosyal Güvenlik Haftası' vesilesi ile huzurlarınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak anayasa ile güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkının ülkemizde yaşayan tüm insanlara sürdürülebilir adil ve etken bir şekilde sağlanması için var gücümüzle çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz pandemi süresinde özellikle sağlık hizmetlerinin sürekliliği noktasında önemi bir kez daha ortaya çıkan reformu tamamlanmış bir süreç olarak görmemekteyiz. Reform ruhunu sürekli iyileştirmeler ve yenilikler ile devam ettirmekteyiz. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çağın gerekleri ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sunduğumuz sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için vefakar personelimiz ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yılmaz, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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