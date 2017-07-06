Sosa'nın Menajeri: Beşiktaş Haberleri Türk Basınının Bir Fantezisi

Beşiktaş'ta forma giydikten sonra İtalyan ekibi Milan'a transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın menajeri Fabio Bilardo, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında önemli açıklamalar yaptı. Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Bilardo, tecrübeli ismin geleceği ve transfer durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bilardo'nun Radyospor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde :

"SOSA HABERLERİ TÜRK BASININ BİR FANTEZİSİ"

Sadece Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile konuştum. Türk basınında konuşulanlar sadece fantezi. 2 hafta önce yine sizin programınıza katılmıştım ve Sosa'nın Milan'da kalacağını söylemiştim. Bunun dışındaki dedikodular sadece fantezi. Bu Türk basının bir fantezisi. Ben, Milan'la devam edecek bir oyuncu için neden Beşiktaş başkanı ile görüşeyim?

"SOSA, BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK BİR SAYGI DUYUYOR"

Jose Sosa'nın fikri değişmedi ve Milan'da devam edecek. Düşünceleri bugün itibariyle de değişmedi. Ama ilerde ne olur bilemiyoruz. Sonuçta aklından geçenleri okuyamıyoruz. Şimdilik Milan'da devam etmek istiyor ve başka seçenekleri düşünmüyor. Milan'da çok çalışıyor ve başarılı olmak istiyor. Gelecekte ne olur kimse bilemez. Geçen hafta ne söylediysek şimdiki düşünceleri de aynı. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyor. Beşiktaş ona çok şey kattı. Ama şu an tek istediği Milan'da kalıcı ve başarılı olmak.

"ANTALYASPOR'DAN TEKLİF ALMADIM"

Antalyaspor'dan herhangi bir teklif almadık. Bu imkansız. Sosa'nın arzusu Milan'da devam etmek. Antalyaspor'dan teklif almadım ne başkandan ne de sportif direktörüyle görüşmedim. Sadece aracılar aradı ve bu kişiler de İtalya'dandı. Herhangi bir dedikodunun içine girmemek için biz de bunları Türk basınına aktarıyoruz.

Biz Türk takımlarından resmi bir teklif almadık. Yine söylüyorum; Sosa yapabileceklerine konsantre olmuş durumda. Bu dedikodulara Sosa da artık sinirleniyor. Sosa, Türkiye'de çıkan haberlere bayağı tepkili ve konuşmak da istemiyor. Hiçbir takımdan da resmi teklif almadık. "Sosa Türkiye'ye gelmek için telefon etti" diyorlar ama bu tamamen asılsız.

(Ajansspor)