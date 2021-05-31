Sorunlara çözüm bulan başkan

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra özellikle insan odaklı sosyal aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Göreve seçildiği günden buyana öncelikle ilçenin en önemli ihtiyacı olan alt yapı sorununu çözen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleriyle ilçe halkının takdirini kazanmayı sürdürüyor.Su sorunu, altyapı, yol, kaldırım, temizlik, imar uygulamaları gibi asli hizmetlerini de eksiksiz yerine getiren Başkan Türkyılmaz tüm bu işlerinin arasında fırsat buldukça vatandaşlarına arasında olmaya gayret ediyor. Yaklaşık iki yıldan bu yana her fırsatta sahada olmaya özen gösteren Başkan Türkyılmaz seçim sürecinde başlattığı tüm uygulamalarını sürdürüyor.

TALEPLERİ DİNLİYOR

İlçe halkının arasında olmaya özen gösteren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz sokakta karşılaştığı genç yaşlı herkes ile görüşüyor. Karşısında kim olursa olsun mutlaka o kişiyi dinliyor ve hiç olmazsa hal hatır sorarak insanların kalbine girmeye özen gösteriyor.Tüm uygulamaların dışında makamında olduğu zamanlarda kendisiyle görüşmek isteyenlerle mutlaka görüşerek istek ve talepleri dinliyor. Haftanın bir gününü makamında vatandaşlara ayıran Başkan Türkyılmaz gelen istek talep ve şikâyetleri toplantıda hazır bulunan birim müdürleri aktarılmasını olanak sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar istek talep ve şikâyetlerini tek elden ilgili birime iletmiş oluyor.

Kaynak: Bültenler