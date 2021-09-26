Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki Emir Talha Erdem, yaklaşık 8,5 saat sonra bulundu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki Emir Talha Erdem, yaklaşık 8,5 saat sonra bulundu.

Down sendromlu Erdem'in dün saat 17.00 gibi kaybolduğunun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet güçleri ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları gece saat 01.30'a kadar sürdü.

Gece Atıf Kılıç Caddesi'nde bir apartmana girdiği tespit edilen Erdem, buradan alınarak ailesine teslim edildi.

Ailenin sevincine ortak olan Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem'e oyuncak hediye etti.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Erken Esra Erol Oğuzhan Koç Burak Yamantürk
Spor Marcao Mesut Özil Bülent Uygun Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:00:45. #1.17#