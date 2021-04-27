Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
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Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 68 bin 46 TL para cezası uygulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 68 bin 46 TL para cezası uygulandı.

Sorgun'da bir kahvehanede gizlice kumar oynatıldığı istihbaratını alan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde kahvehanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük ve içeride hiç kimsenin olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen ekipler, çilingir yardımıyla kahvehaneye girerek, farklı bir bölümde 12 kişinin kumar oynadıkları sırada yakaladılar

Kumar oynayan 12 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 68 bin 046 TL para cezası uygulanırken, 1 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
Sorgun'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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