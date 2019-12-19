Sorgun'da Anadolu Yöresel Lezzet Günleri etkinliği

19.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:32

Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından organize edilen Anadolu Yöresel Lezzet Günleri etkinliği başladı.



Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçenin lezzet tanıtımını yapmak ve derneğe katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, etkinliğin pazartesi sona ereceğini ifade ederek, "Etkinliğimizde sadece Yozgat değil diğer illerin de lezzetlerini sunuyoruz. Vatandaşlarımızı düzenlediğimiz etkinliğimize davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA