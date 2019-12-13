Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor

13.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:50

Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ifade ederek, ekim ayının başlarında eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışma sürecinin, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ile devam ettiğini söyledi.



Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Ekinci, "Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapılmasına başlandı. Şimdi, Atatürk Bulvarı'ndaki refüjün kaldırılması ve buradaki ağaçların başka yerlere nakledilme çalışmaları yapılıyor. Önce iş makineleriyle refüjü söktük. Şimdi de burada bulunan ağaçları söküp, Eğriöz Deresi kenarındaki yola dikiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem Cumhuriyet Caddesi hem de Atatürk Bulvarı modern ve kullanışlı bir hale dönüştürülmüş olacak." dedi.

Kaynak: AA