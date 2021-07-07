Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'den SMA hastası Yiğit Alp'e destek

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SMA hastası Yiğit Alp'e destek olmak için Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SMA hastası Yiğit Alp'e destek olmak için Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

Sorgun'u ziyaret eden Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyelerinin talepleri üzerine Şefkat Eli Derneği tarafından düzenlenen kampanyanın giderleri Sorgun Belediyesi tarafından karşılanırken, Belediye Başkanı Ekinci de aldığı pastaya 10 bin lira ödeyerek destek verdi.

Ziyarette kampanyanın son durumu hakkında bilgi alan Ekinci, kampanyanın başarıya ulaşacağından kuşku duymadığını dile getirerek, "Yozgat ve ilçelerinden herkesin elinden geldiği kadar destek olacağından şüphem yok. Çok az bir zamanı kalan yavrumuz için Sorgun Belediyesi olarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Meydanımızda açılan stantlar ve ihtiyaç olan tüm malzemelerin karşılanması noktasında ilçemizde faaliyet gösteren dernekler ve vatandaşlarımız ile SMA hastası küçük Yiğit Alp için örnek bir birliktelik sergiledik. Biz de gücümüz ölçüsünde destek olmaya çalıştık. İnşallah yavrumuzun Amerika'ya gitmesi için gereken para toplanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen